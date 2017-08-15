Öğrenci ve babasının davacı olduğu yaşanan hadisede, çocuğun eğitim gördüğü okul bölgesindeki cinsel ilişki durumunu örtmeye çalışmasına 125 bin dolar ödemesi gerekiyor. Caswell'e karşı 1 milyon dolardan ise sorumlu olmayacaklar.

Çocuğun ve babasının avukatı, öğretmen tacizlerinin önemine dikkat çekmek istedikleri için dava açtıklarını söyledi. 2014 Nisan'da Caswell istifasından sonra, 15 yaşındaki öğrencisiyle araçta, evinde ve çocuğun babasının evinde birlikte oldu. Ardından kadın, annesiyle kalacak olan öğrencisini Mississippi'ye kadar takip etti, çocuk ardından yetkililerle işbirliğine geçti.

Jennifer Caswell

Oklahoma

cinsel istismar