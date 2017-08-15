Kuzey Kore Guam'ı vurma planını erteledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Guam adasına 'füze fırlatma' kararını erteledi.

Reuters'un haberine göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordusunun Guam'ın çevresini vurma planını içeren raporu kabul etti. Kim Jong-un, karar vermeden önce ABD'nin faaliyetlerini izleyeceğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, harekete geçmeden önce ABD'nin faaliyetlerini bir süre daha izleme kararı aldı.

Haberde Kim Jong-un'un, ordunun komuta yapısını incelediği ve Guam yakınlarına füze fırlatma planlarını gözden geçirdiğinin altı çizildi.

Kim Jong-un'un, "Amerikalılar Kore yarımadası ve çevresindeki tehlikeli eylemleriyle ilgili ısrarlarını sürdürür ve bizim ihtiyatlı tavrımızı zorlarsa, daha önce açıklamış olduğumuz gibi önemli kararlar almakta tereddüt etmeyiz" dediği belirtilirken Kuzey Kore lideri, "ABD küstah provokasyonlarını ve tek taraflı taleplerini hemen durdurmalı" şeklindeki açıklamalarına yer verildi.

Kuzey Kore Ordu Sözcüsü geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD üssünün bulunduğu Guam adasına saldırı hazırlıklarını Ağustos ayı ortasına kadar tamamlayacaklarını açıklamıştı.

General Kim Rak Gyom, açıklamasında, "Kore Halk Ordusu tarafından ateşlenecek Hwasong-12 roketleri, Japonya'nın Shimane, Hiroşima ve Koichi Japonya'nın bulunduğu bölgelerin üstünden geçerek Guam'dan 30 ila 40 km uzaklıktaki suları vuracak" demişti.