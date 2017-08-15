Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türk Alman münasebetlerini Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine değerlendirdi. Gabriel, Türkiye'ye karşı sergiledikleri sert tavrın ilk sonuçlarını verdiğini söyledi.

Ekonomik baskının etkisini gösterdiğini belirten Gabriel; Türk tarafının, terörü destekledikleri iddiasıyla hazırladığı Daimler ve BASF gibi işletmeler de dahil 680 Alman şirketinin yer aldığı listeyi geri çektiğini, konunun Türkiye'de kapsamlı tartışmaya yol açması üzerine 'Erdoğan'ın Alman şirketlerinin yanlış anlama sonucu listeye alındığını' açıkladığını ifade etti.

Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasına müsamaha gösteremeyeceklerini belirten Dışişleri Bakanı Gabriel seyahat uyarısının Türkiye'deki küçük işletmeleri ve otel ve lokantalarda çalışan personeli mağdur ettiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Türkiye'de Almanları tutuklatmasına rıza gösteremeyiz " açıklamasında bulundu.

Sigmar Gabriel

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