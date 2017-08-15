Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da Aziz İstanbul isimli Türk restorana düzenlenen saldırıda ayağından yaralanan Türk Hava Yolları'nın Burkina Faso İstasyon Şefi Mehmet Mustafa Çelik Türkiye'ye getirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk Hava Yolları'nın TK538 sefer sayılı tarifeli uçağı ile saat 14:30'da Ouagadougou'dan İstanbul'a getirilen Çelik'i Atatürk Havaliman'nda uçak altında THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da karşıladı.

Bacağına bir kurşun isabet edip iki kurşunun da sıyırdığı Çelik'in tedavisi İstanbul'da devam edecek.Türk restorana ağır silahlarla ateş edilmesi sonucu biri Türk olmak üzere 20 kişi yaşamını yitirmiş 8 kişi de yaralanmıştı

Öte yandan THY ekibinin kanlı saldırıdan dakikalarla kurtulduğu ortaya çıktı. Aziz İstanbul isimli restoranda yemek yiyen THY ekibinin saldırıdan 5 dakika önce restorandan ayrıldıkları ve bu sayede saldırıdan kurtuldukları öğrenildi.