ABD'nin güneyinde belgesiz göçmenlere yaptıklarıyla adından söz ettiren ve "ABD'nin en sert Şerifi" olarak ulusal bir üne kavuşan Joe Arpaio'ya ABD Başkanı Donald Trump'dan destek geldi.

"O BÜYÜK BİR AMERİKAN VATANSEVERİ"

Trump, Arpaio ile ilgili, "Yasa dışı göçle mücadelede çok şey yaptı. O büyük bir Amerikan vatanseveri. Ona olanları görmekten nefret ediyorum." şeklinde konuşurken "Yasa dışı göçle ilgili Şerif Joe'dan daha fazla şey yapmış olan yerel kolluk kuvveti var mı?" dedi.

2016 yılının Ocak ayında Donald Trump'a desteğini açıklayan Joe Arpaio'nun affı için ise Trump, "Hemen bunu yapabilirim, belki bu hafta başında. Bu konuyu ciddi olarak düşünüyorum "dedi.

"O BİR FAŞİST"



ABD Başkanı Donald Trump, prangalı hapishaneleri hayata geçirdiği, sınırda izinsiz devriye gezdiği ve güneyden gelen belgesiz göçmenlere eziyet ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan eski Maricopa County Şerifi Joe Arpaio'yu affetmeyi ciddi olarak düşünmesi üzerine bir twitter kullanıcı tarafından eleştirildi.

— FOX & friends (@foxandfriends) August 14, 2017

Resmi twitter adresinde kendisinin eski Maricopa County Şerifi Joe Arpaio'yu affedeceğine dair haberi retweetleyen Trump, Mike Holden isimli kullanıcının kendisine "O bir faşist. Bu olağandışı değil." ifadesini de retweetledi.

DEVRİYE GEZEREK GÖÇMENLERİ YAKALIYORDU

2011'de göçmenleri yakalamak için devriye gezen ve Bölge Yargıcı Susan Bolton tarafından suçlu bulunan Arpaio karara rağmen 17 ay daha devriye gezerek göçmenleri yakalama konusunda çalışmalarına devam etmişti.

Arpaio'nun mahkumlara tavırları da sert bir dille eleştirilmişti. Mahkumlara, pembe iç çamaşırı giydirmek ve bulundukları ortamın sıcaklığını 100 Fahrenheit (37.7 derece)'nin üstüne çıkararak çöl ortamı yaratmak gibi birçok ünlü "taktiği" olan Arpaio, ayrıca kadın mahkumlara yönelik prangalı hapishaneleri hayata geçirmişti.

Eski Maricopa County Şerifi Joe Arpaio'nun 5 Ekim'de görülecek davada altı aya kadar hapis cezası alacağı öngörülürken 85 yaşında olması ve daha önce sabıkası olmamasından dolayı herhangi bir ceza almayabileceğini belirtiyor.