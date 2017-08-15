İsrail’e göçü teşvik eden Yahudi kuruluşu Nefesh B’Nefesh (Birleşik Yahudi Ruhlar) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’den İsrail’e göç eden ve aralarında ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman’in 23 yaşındaki kızı Talia Friedman’in de bulunduğu 233 kişilik Yahudi grubun bugün İsrail hava yolları El-Al ile ülkeye ulaştıkları belirtildi.

Açıklamaya göre, göç eden ABD’li Yahudilerden kadın-erkek olmak üzere 68’i vatandaşlık aldıktan sonra gönüllü olarak İsrail ordusuna katılacak.

İsrail Göç Bakanlığı ve Yahudi Ajansı’nın iş birliğiyle ülkeye gelen ABD’li Yahudi grubu, İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nda İsrail Yeş Atid Partisi (Gelecek Partisi) Genel Başkanı Yair Lapid, İsrail’e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat, Yahudi Ajansı Başkanı Natan Sharansky ve diğer İsrailli yetkililer karşıladı.





Yeş Atid Partisi Genel Başkanı Lapid, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, "Bizim size ihtiyacımız var, çünkü ailemiz siz olmadan eksik kalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, Yahudi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dünyadaki Yahudilerin İsrail’e göçünü sağlıyor ve bu duruma destek veriyor.

Buna karşın İsrail İstatistik Bürosunun açıkladığı veriler, ülkeyi terk eden İsraillilerin sayısında artış yaşanmaya başladığı yönünde. Buna göre, 2015 yılında ülkesinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen İsraillilerin sayısı geri dönenlerden daha fazla.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezinin verilerine göre, 8 milyon 680 bin kişilik İsrail devletinin 1 milyon 808 binini Arap nüfus oluşturuyor. Yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 74,4’ünü Yahudiler oluştururken çoğunluğu Müslüman Arap nüfus ise ülkenin yüzde 20,8’ine tekabül ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atadığı Friedman, seçim kampanyası boyunca kendisine İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesine ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek veren Friedman, İsrail ile çok yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Friedman'in aynı zamanda Kudüs yakınındaki Telbiye bölgesinde de bir evi bulunuyor.