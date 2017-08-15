ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mesut Barzani
DÜNYA

IKBY'deki bağımsızlık referandumu tartışmaları

IKBY'deki bağımsızlık referandumu tartışmaları sürüyor

IKBY'deki bağımsızlık referandumu tartışmaları sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık dışında başka bir alternatiflerinin olmadığı sözünü yineledi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 00:03:06 Güncelleme: 00:23:47 AA

Barzani, liderliğini yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) 71'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, KDP'lilere çağrıda bulunan Barzani, "Kürdistan halkının yanında tüm imkanlarınızı seferber ederek, referandum ve bağımsızlık sürecine destek vermenizi istiyorum çünkü bağımsızlığın dışında halkımızın başka bir alternatifi yok." ifadelerini kullandı.

Bağımsızlığı neden istediklerine ve niçin bu yolu seçtiklerine de değinen Barzani, "Barış ve kalkınmanın güçlenmesiyle felaketlerin tekrardan meydana gelmemesi adına bunu yapıyoruz." dedi.

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran tarihinde siyasi partilerle yaptığı görüşme sonrası referandumun 25 Eylül'de yapılacağını belirtmişti.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu ise, dün yaptığı açıklamada referandum için belirlenen tarihin onaylandığını bildirmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise, Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi de geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadar IKBY'nin referandumuna resmi bir şekilde destek veren herhangi bir ülkenin çıkmadığını dile getirmişti.

  • Mesut Barzani
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER