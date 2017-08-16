ABD'nin en büyük sendikalar birliğinin iki yöneticisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanlar Konseyinden ayrıldıklarını açıkladı. Konseyden ülkede hafta sonunda yaşanan şiddet olaylarının ardından istifa eden iş dünyası temsilcilerinin sayısı böylece 6'ya çıktı.

ABD İşçi Sendikaları Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresinin (AFL-CIO) Başkanı Richard Trumka ve Müdür Vekili Thea Lee, Trump'ın iş dünyasıyla fikir alışverişi yapabilmek için kurduğu Danışmanlar Konseyinden ayrıldıklarını duyurdu.

Lee ve kendi adına yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ı ırkçı terörizme tahammül etmekle itham eden Trumka, şu ifadeleri kullandı:

"Bağnazlığı ve terörizmi tolere eden bir başkanın konseyinde oturamayız. Başkan Trump'ın bugünkü konuşması, KKK (Ku Klux Klan) ve Neo-Naziler hakkında dün zorla yaptığı açıklamaları tersine çevirdi. Bu ırkçı grupların meşruiyetine karşı çıkan Amerikalı işçiler adına konseyden çekilmek zorundayız."

Ayrıca, Trump yönetiminin kötü politikalar izleyerek ve bağnazlığa sarılarak Amerikalıları hayal kırıklığına uğrattığını iddia eden Trumka, Danışmanlar Konseyinin çalışan aileleri kalkındıracak gerçek politikalar üretmekte verimli olmadığını kaydetti.

ABD genelindeki 55 sendikanın çatı kuruluşu olan AFL-CIO'nun iki yetkilisiyle Danışmanlar Konseyinden son 48 saat içinde ayrılan iş dünyası temsilcilerinin sayısı 6'ya yükseldi.

Dünden bu yana istifa kararı alan diğer isimler ise Amerikalı teknoloji devi Intel'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Brian Krzanich, spor ürünleri firması Under Armour'ın CEO'su Kevin Plank, ilaç üreticisi Merck'in CEO'su Kenneth Frazier ve Amerika İmalat Birliği Başkanı Scott Paul oldu.

Trump, New York'ta Trump Tower'daki rezidansında düzenlediği basın toplantısında, Virginia eyaleti Charlottesville kentinde bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan protestolar ve şiddet olaylarında her iki tarafı da suçlamıştı.

Irkçı ve Nazi yanlılarının yürüyüşünü protesto eden karşı grupları "şiddet yanlısı" olarak tanımlayan Trump, "Bir tarafta kötü bir grup, diğer tarafta ise şiddet yanlısı bir grup vardı. Her iki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamalar, Trump'ın dün Beyaz Saray'da sadece ırkçı grupları hedef aldığı konuşmasıyla çelişmişti.

Trump, son açıklamasında ise Danışmanlar Konseyinden ayrılan iş dünyası temsilcilerini eleştirdi.

Konseyden ayrıldığını açıklayan şirket yöneticilerinin, ürünlerini ABD dışında üretmenin utancı nedeniyle bu kararı aldığını savunan Trump daha önce sosyal medya hesabından, "Konseyden ayrılan her CEO'nun yerine getirebileceğim çok kişi var. Tribünlere oynayanlar devam etmemeliydi. İstihdam!" mesajını paylaşmıştı.