Almanya'nın Jena kentindeki Max Planc Enstitüsü, Heidelberg Akademisi ile Köln Üniversitesi'nin ortak bilimsel insanlık tarihi araştırmasının son çalışmaları, Mettmann'daki 'Neandertal Müzesinde' sergileniyor.



Araştırma sonuçlarını açıklayan müzenin direktör yardımcısı Dr. Baerbel Auffermann, Avrupa halklarının Asya ve Afrika kıtasından geldiğini, Avrupa´nın kökeninin Anadolu olduğunu söyledi. "Arkeoloji ve coğrafya çalışmalarının sonuçlarına göre her Alman aynı zamanda bir Türk, Afrikalı veya İranlı" diyen Auffermann, insan medeniyetinin genleri Anadolu'dan çıkıyor" ifadesinde bulundu.





Araştırma sonuçlarında, Avrupa halkının önemli bir kısmının 7 bin yıl önce Anadolu'dan Avrupa'ya göç eden çiftçiler olduğu ifade edildi.



'İki Milyon Yıl Göçmenlik' isimli sergi Düsseldorf ile Wuppertal kentleri ortasında bulunan Mettmann kentindeki 'Neandertal Müzesinde' Pazartesi günü hariç her gün saat 10.00-18.00 arasında ziyaretçilere açık. 13 Mayıs 2017 tarihinde açılan sergi şimdiden büyük ilgi görüyor. Sergi 5 Kasım 2017 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.



Almanya´da her beş kişiden biri göçmen kökenli



Çok çeşitli etnik unsurların bir arada yaşadığı Almanya'da, İstatistik Dairesi'nin 2016 yılı araştırma sonuçlarına göre 82 milyon nüfusun 18,5 milyonu göçmen kökenli. Almanya nüfusunun giderek çok kültürlü, renkli, çeşitli olması Alman toplumunun çoğunluğunu memnun ediyor. Almanya Yabancılar Kayıt Merkezi verilerine göre ülkede kayıtlı göçmen nüfusun 8,9 milyon, Alman kimliği olmayanlarla birlikte toplam yabancı sayısının ise 10 milyon olduğu tahmin ediliyor.



Yabancılar içinde en kalabalık nüfus Türkler



Almanya'da yaşayan Türk kökenli nüfus sayısı 2,3 milyon. Almanya ve Avrupa'da yaşayan yabancı kökenliler içinde ilk sırada Türkler geliyor.

Almanya'da yabancıların en çok yaşadığı eyalet 4,9 milyon nüfusla Kuzey Ren Vestfalya. Sıralamayı ikinci sırada Baden Würrtemberg eyaleti 3,3 milyon, üçüncü sırada Bavyera eyaleti 3,0 milyon, nüfusla takip ediyor.

Max Planc Enstitüsü

Neandertal Müzesi

İki Milyon Yıl Göçmenlik