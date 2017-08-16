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Charneisha Corley'ye polisler tarafından cinsel arama yapıldı
DÜNYA

Amerika'da 11 dakikalık cinsel arama şoku

Amerika'da genç kıza iğrenç polis araması

Amerika'da iki polis memuru, bir üniversite öğrencisini 11 dakika boyunca arama adı altında, cinsel aramaya maruz bıraktı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:57:20 Güncelleme: 10:59:29 HABERTURK.COM

23 yaşındaki Charneisha Corley, polislerin arabasından esrar kokusu geldiğini söyleyerek durdurduklarını, hiçbir şey bulamayınca yere yatırarak, öğrencinin pantolonuna ellerini sokarak arama yaptıklarını söyledi. "Cinsel istismara uğramış hissediyorum. Gerçekten böyle hissediyorum. İğrenmiş, aşağılanmış ve hor görülmüş..." Kamera kayıtlarında arabada bir şey bulamayıp, kız öğrencinin başını arabanın altına sokan polislerden birinin de; "Elimizi üzerine koyacaksak, bir şeyler bulmamız lazım" dediği duyuldu.

Harris County savcısı ise yapılanların kabul edilemez olduğunu, ancak işin içinde cinayet gibi bir şey olmadığı için büyük cezalara gerek olmadığını savundu, başka bir savcının sürece dahil edilmesi bekleniyor.

  • Charneisha Corley
  • Texas
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