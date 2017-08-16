Robin isimli bir kadın, bir basın toplantısı düzenleyerek 1973'te 16 yaşındayken ünlü yönetmenin tacizine uğradığını söyledi. Robin ve avukatı, olayın Güney Carolina'da gerçekleştiğini belirtti.

Robin, olayın ardından bunu yalnızca bir arkadaşıyla paylaştığını, babasının hapishaneye gitmesine, hayatının kalanını orada geçirmesine neden olacak bir şey yapmasını istemediği için ailesine anlatmadığını söyledi.

Polanski, 13 yaşında bir çocukla Jack Nicholson'un evinde zorla cinsel ilişkiye girmiş ve reşit olmayan bir kişiyle ilişkiye girdiği için tecavüz suçu işlediğine hükmedilmişti. Mağdur Samantha Geimer, aradan geçen 38 yılın ardından geçen sene Polanski hakkındaki suçlamaların düşürülmesi için mahkemeye başvurmuş, Polanski'yi affettiğini ve artık kendisi ve ailesi için bu davanın sonlanmasının en iyi seçenek olduğunu açıklamıştı.

2010 yılında da İngiliz aktris Charlotte Lewis, 1983 yılında 16 yaşındayken Paris'te Polanski'nin cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı. Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen, ABD'den kaçtığından beri Fransa'da yaşıyor.

Roman Polanski

Samantha Geimer

Charlotte Lewis

cinsel istismar