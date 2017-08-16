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DÜNYA

Filipinler'de uyuşturucuyla mücadelenin en kanlı gecesi!

Filipinler'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında bir gecede 32 kişi hayatını kaybetti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:18:53 Güncelleme: 12:24:19 İHA

Filipinler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi hayatını kaybetti.

Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili, Filipinler polisinin yaptığı açıklamada 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bir günde yaşanan en yüksek ölüm rakamı olduğu belirtildi. Baskınlar Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyinde Bulacan şehrinde salı gününden beri sürüyor. Polis, öldürülen kişilerin silahlı ve emniyet güçlerine direnen kişiler olduğunu belirtti.

Operasyonlarda ayrıca yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, onlarca silah ve uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği açıklandı.

Öte yandan, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2016 yılından beri süren uyuşturucu savaşında binlerce kişi hayatını kaybetti.

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