Rahip Fr Jan van Noorwegen'ın talebinin geri çevrilmesine gerekçe olarak Hollanda'da artık 'dine hakareti' suç sayan yasaların olmaması gösterildi.

Bu yılın başında iki oyuncunun rol aldığı filmin şifreli bir kanalda yayınlanmasının ardından tepkiler ortaya çıkmıştı. Kanalın sahibi porno yıldızı Kim Holland, filmin dışarıdan bir yapımcı tarafından çekildiğini belirterek özür dilemiş ve filmin yayından kaldırıldığını açıklamıştı.

Rahip Fr Van Noorwegen, düzenlediği bir ayinde kilisenin kirletilmesinden dolayı af dilemişti. Kilise yetkilileri ardından bu olayı kamu davası açılması üzerine savcılara götürdü. Savcılar, olayı saygısızca bulsa da, dine hakaretin suç olmaması ve izinsiz girmeye dair bir suç unsurunun bulunmaması sebebiyle dava açmayacaklarını duyurdu.

Kilisenin üst düzey yetkililerinden Harrie de Swart ise günah çıkarma kabinine gelmeleri için oyuncuların çiti aşması gerektiğini bu yüzden izinsiz giriş yaptıklarını söylüyor. Ancak yetkili mercilere göre bunun için kilisenin 'Girmeyin' levhası asması gerek.

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