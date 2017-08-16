ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hollanda Saint Joseph Katolik Kilisesi'nde film
DÜNYA

Hollanda'daki bir kilisede yetişkin filmi çektiler

Kilisede yetişkin filmi çekildi

Savcılar, Hollanda'nın Tilburg kentinde Saint Joseph Katolik Kilisesi'nin günah çıkarma kabininde yetişkin filmi çeken yapımcılara dava açılması talebini reddetti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:27:26 Güncelleme: 12:31:22

Rahip Fr Jan van Noorwegen'ın talebinin geri çevrilmesine gerekçe olarak Hollanda'da artık 'dine hakareti' suç sayan yasaların olmaması gösterildi.

Bu yılın başında iki oyuncunun rol aldığı filmin şifreli bir kanalda yayınlanmasının ardından tepkiler ortaya çıkmıştı. Kanalın sahibi porno yıldızı Kim Holland, filmin dışarıdan bir yapımcı tarafından çekildiğini belirterek özür dilemiş ve filmin yayından kaldırıldığını açıklamıştı.

Rahip Fr Van Noorwegen, düzenlediği bir ayinde kilisenin kirletilmesinden dolayı af dilemişti. Kilise yetkilileri ardından bu olayı kamu davası açılması üzerine savcılara götürdü. Savcılar, olayı saygısızca bulsa da, dine hakaretin suç olmaması ve izinsiz girmeye dair bir suç unsurunun bulunmaması sebebiyle dava açmayacaklarını duyurdu.

Kilisenin üst düzey yetkililerinden Harrie de Swart ise günah çıkarma kabinine gelmeleri için oyuncuların çiti aşması gerektiğini bu yüzden izinsiz giriş yaptıklarını söylüyor. Ancak yetkili mercilere göre bunun için kilisenin 'Girmeyin' levhası asması gerek.

  • Saint Joseph Katolik Kilisesi
  • hollanda
  • Fr Jan van Noorwegen
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER