ABD Başkanı Donald Trump'a, Virginia eyaleti Charlottesville kentinde bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan protestolar ve şiddet olaylarında her iki tarafı da suçlaması nedeniyle ünlüler tepki gösterdi.

"NEFRETİ MODA HALİNE GETİRDİ"

Ünlü basketbolcu LeBron James, Başkan Donald Trump'ın Virginia eyaleti Charlottesville kentindeki olaylar hakkındaki sözlerini eleştirerek şiddeti körüklediğini belirtti.

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı, resmi Twitter adresinde Trump'ın sözlerinin nefreti "tekrar moda" haline getirdiğini söyledi.

— LeBron James (@KingJames) August 15, 2017

James, "Amerika'da nefret her zaman var olmuştur. Evet, biliyoruz ama Donald Trump bunu "tekrar moda" haline getirdi. Heykellerin şimdi bizimle hiçbir ilgisi yok!" dedi.

"TRUMP DESTEKÇİLERİ TAKLİT YAPAMAYACAKLAR"

Ünlü İngiliz yazar J. K. Rowling de Trump'ın olaylar hakkındaki yorumundan sonra Twitter adresinde açıklama yaptı.

Açıklamalara farklı bir açıdan bakan Rowling, Trump destekçilerine mesaj göndererek artık ne olduğunu bilmediklerine dair taklit yapamayacaklarını söyledi.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 15, 2017

Rowling, " Bu nefret konuşmasıyla ilgili iyi bir şey: Artık Trump destekçileri, ne olup bittiğine dair hiçbir şey bilmiyormuş gibi taklit yapamayacaklar" dedi.

"BU İĞRENÇ ADAM İÇİN AYAĞA KALKIN"

ABD'li ünlü yazar Stephen King de Trump'ın açıklamalarıyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Cumhuriyetçi kuruluşların desteği olmadan burada bulunmayacağını söyleyen King, " Trump defedilmelidir. Cumhuriyetçiler, bu tiksindirici adam için ayağa kalkın." dedi.

— Stephen King (@StephenKing) August 15, 2017

Trump, New York'ta Trump Tower'daki rezidansında düzenlediği basın toplantısında, Virginia eyaleti Charlottesville kentinde bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan protestolar ve şiddet olaylarında her iki tarafı da suçlamıştı.

Irkçı ve Nazi yanlılarının yürüyüşünü protesto eden karşı grupları "şiddet yanlısı" olarak tanımlayan Trump, "Bir tarafta kötü bir grup, diğer tarafta ise şiddet yanlısı bir grup vardı. Her iki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamalar, Trump'ın dün Beyaz Saray'da sadece ırkçı grupları hedef aldığı konuşmasıyla çelişmişti.