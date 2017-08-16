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DÜNYA

Korkunç felakette ağır bilanço: 400 ölü, 600 kayıp!

Sierra Leone'de yaşanan sel ve toprak kaymasında hayatını kaybeden 400 kişinin yanı sıra, 600 kişinin de halen kayıp olduğu belirtildi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:49:49 Güncelleme: 12:52:12 HABERTURK.COM

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da yaşanan sel ve toprak kayması felaketinin neden olduğu ağır bilanço ortaya çıkıyor.

BBC'ye konuşan cumhurbaşkanlığı sözcüsü Abdulai Baraytay, 400 kişinin öldüğü felakette halen en az 600 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Baraytay, "Toplumumuzun tamamı yasta. Sevdiklerimiz halen kayıp, 600'den fazla insan." ifadelerini kullandı.

Daha önce Sierra Leone Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada yardım çağrısında bulunmuş, Kızılhaç ise kayıpların bulunması için zamanla yarıştıklarını duyurmuştu.

Freetown'da aşırı yağışların ardından gelen toprak kaymasıyla birlikte Sugar Loaf Dağı'nın bir kısmı kentin Regent bölümünün üzerine çökmüştü.

Şehirdeki morglarda yer açılabilmesi için korkunç felakette hayatını kaybedenlerin Çarşamba günü toplu olarak defnedileceği belirtildi.

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