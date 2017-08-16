Başbakan Binali Yıldırım, AB dönem Başkanı Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile Ankara'da açıklama yaptı.

İki liderin göç konusunu ele aldıkları belirtildi.

Estonba Başbakanı Juri Ratas, "Ankara'da bulunabilmek son derece büyük mutluluk. Estonya bağımsızlığını kazandıktan sonra önemli bir kalkınma adımını attı. Estonya ve Türkiye'nin son derece iyi ve dostane ilişkileri var. NATO'da iki müttefik olarak devam ediyoruz. Bugün göç konusunu ele aldık. AB için çok önemli bir alan olmaya devam ediyor. Türkiye mültecilere ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Nizip'teki konteyner şehrini ziyaret ettim. Burada çalışmaları yerinde görmüş oldum. Atılan adımlar gerçekten son derece etkileyici. Türkiye'den Avrupa'ya gelen düzensiz göçmen sayısı azaltıldı. Bugün sadece Estonya Başbakanı olarak değil, AB dönem Başkanı olarak bulunuyorum. 2017'nin 2. döneminde AB dönem Başkanlığı bizde. AB'nin Türkiye'deki göçmen durumuna desteği biliniyor. Tam olarak destekliyoruz. Ülkenizle büyük bir işbirliği gerçekleştirmek istiyoruz. Bu bizim için önemli. Türkiye ve AB, zor konuları birlikte aşabilir." dedi.

Türkiye-AB göçmen anlaşması çerçevesinde vaadilen 3 milyar euronun karşılanmaması hakkındaki soruya Ratas, "Göç konusu ve göçmenlerle ilgili konu gerçekten en önemli konulardan bir tanesi. Aynı zamanda Estonya'nın dönem başkanlığı sırasında 3 milyar euro ile ilgili olarak 2.9 milyar euroyu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunlar tahsis edilmiş durumda. 1.6 milyar euro farklı projeler çerçevesinde sunulacak. Bunun 800 milyon eurosu kullanılmış durumda. " şeklinde cevap verdi.