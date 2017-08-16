İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southend Havaalanı'nın kuzeyinde bulunan bir hangarda patlama yaşandı.

Olayın ardından patlamanın bulunduğu yerde yangın çıkarken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir görgü tanığının yaptığı açıklamaya göre, olay yerinden büyük bir patlama sesi geldi.

Havaalanının üstü dumanlarla kaplanırken uçuşların aksamadan devam ettiği açıklandı.

— Luke TS Osborne (@ltsophotography) August 16, 2017