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Londra’da Southend havaalanı yakınlarında patlama
DÜNYA

Son Dakika: Londra’da Southend Havaalanı yakınlarında patlama

Londra’da Southend Havaalanı yakınlarında patlama

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:48:30 Güncelleme: 15:06:43 HABERTURK.COM

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southend Havaalanı'nın kuzeyinde bulunan bir hangarda patlama yaşandı.

Olayın ardından patlamanın bulunduğu yerde yangın çıkarken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir görgü tanığının yaptığı açıklamaya göre, olay yerinden büyük bir patlama sesi geldi. 

Havaalanının üstü dumanlarla kaplanırken uçuşların aksamadan devam ettiği açıklandı. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 50 dakika önce
    Teknik bi problemdir heralde
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