Kim Jong-un peynir tutkusu, gut hastalığına yakalanmasına neden oldu.

The Sun Gazetesi'nin haberine göre, doktorlar, felçle sonuçlanabilen, zengin hastalığı olarak da bilinen gut hastalığını bertaraf etmek için aldığı güçlü ilaçların Kim Jong-un'un aklına zarar verdiğini düşünüyor. Peynir tutkunu Kim Jong-un'un gut hastalığını geçirmek için steroid tedavisi gördüğü söylendi. Sağlık uzmanları, son haftalarda dünya savaşına neden olabilecek, olur olmadık zamanlarda silahına davranıp, saldırgan tutum sergileyen insanlardaki gibi, diktatörün durumunun açıklamasının bu olabileceği görüşünde...

Steroidler, insanları huzursuz, kısmen agresif ve deliliğe meyledebilir. Gut hastalığını ise, parmakların ucunda duran bir bıçak gibi tanımıyorlar.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, “Kaçık lider İsviçre’deki öğrencilik yıllarında peynire aşık oldu ve şimdi de halkı açlıktan ölürken o kendisi için peynir ithal ediyor” dedi. Daha önce de, Kim Jon-un'un bir gecede 10 şişe şarap içtiği yazılmıştı.

Peynir ve kırmızı şarap gut hastalığının en önemli sebeplerinden biri ve bunun Kim Jong-un'u 3. Dünya Savaşı’nın eşiğine getiren tepkilerinin sebebi olabileceği ifade edildi.

Kim Jong Un