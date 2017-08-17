Arizona'nın Gilbert şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Kaylee Moats, 'Mayer Rokitansky Küster Hauser Sendromu' nedeniyle vajinası ve rahmi olmadan dünyaya geldi. Bu durumu henüz dört yıl önce öğrenen ve çevresinden gizleyen Moats, dört ay önce erkek arkadaşı Robbie Limmer'la tanıştıktan sonra, ameliyat olmaya karar verdi.



Moats, "kendisini kadın gibi hissedilmesini sağlayacağını" söylediği ameliyatın 15 bin dolar masrafı olduğunu söyledi.



Moats, vücudunun görüntü olarak normalden tek farkının, vajinal açıklığın olmaması olduğunu belirterek, diğer kadınlar gibi regl olduğunu ancak yumurtalıklarında çözündüğünü söyledi. 18 yaşına kadar hiç regl olmaması üzerine jinekologa gitmesiyle teşhis konan Moats, çocuk sahibi olamayacağı gerçeğini çoktan kabullendiğini ifade etti.





Kozmetik ameliyat sayılıyor



Durumundan dolayı diğer kızlarla cinsel ve kadınsal konuları konuşmaktan çekindiğini dile getiren Kaylee Moats, gerçeği öğrenen her erkeğin onu terk edeceğinden korktuğunu söyledi.



Moats'ın ameliyatı sadece fiziki etkilere sahip olduğu için kozmetik ameliyat sayılıyor ve sigorta tarafından karşılanmıyor. Bağış toplamak için açılan internet sitesinde 15 bin doların 3 bin 500 kadarını biriktirdikten sonra, dünden itibaren medyada haberlerin çıkması üzerine, sadece 1 gün içinde 15 bine ulaşıldı. Moats, Atlanta'da ameliyat olacak.

Kaylee Moats