AB Bakanı Ömer Çelik ve İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan açıklama yapıyor

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Ömer Çelik, "DEAŞ insanlığın başındaki en büyük belalardan biridir. Biz büyük bir dayanışma içerisindeyiz, İslamafobi ve Anti - Semitizim gibi konuları konuştuk." dedi

Duncan, "Biz çok net bir görüşe sahibiz. Orantılı makul tedbirlerle bu zorlukların aşılmasına inanıyoruz. Ortak zeminimiz çok geniş. Ben de sizin gibi Kıbrıs müzakerelerinin sonuçlanmamasından üzüntü duyuyorum. Sayın MEvlüt Çavuşoğlu'nun olumlu yaklaşımlarını biliyoruz. AB konusunda ise biz detayları netleştirmeye çalışıyoruz. İslam konusu çok önemli. Birleşik Krallık'ta 3 milyon müslüman var. Hayatım boyunca müslümanları desteklemeyi savundum. Onlar diğer vatandaşlar gibi eşit haklara sahip vatandaşlar. Onlara karşı ırkçı tavırları kınıyoruz ve bu tip yaklaşımlar asla kabul edilemez. Türkiye'ye 5. ziyaretim ve sonuncu olmayacağından da eminim." dedi.

Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşmasını güncellemeyeceği sorusuna Ömer Çelik, "Talihsiz bir açıklama. Şunu altını çizmek gerekir. AB'ye bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir. AB için zaaf oluşturacak bir açıklama. AB'yi zayıflatmak isteyenlerin yaptığı birt açıklamadır. Türkiye AB ülkeleriyle sorun yaşayabilir. Ama bu sorunları ülkeler kendilerine indirgememelidir. Birliğin genetiğinde bir değişime yol açar. Almanya ve Türkiye arasındaki sorunu Avrupa Birliğinin yansımasına AB komisyonu izin vermemelidir. Bu AB'nin temel mekanizmasına aykırıdır. Gümrük Birliği bizim tek taraflı istediğimiz birşey değil. Bu serbest ticaretin arttırılmasıyla ilgili bir durumdur. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Türkiye'ye bir ödül ve lütufmuş gibi davranılıyor. Kazan - kazan çerçevesinde ilerleyecekse biz devam etmek istiyoruz. Biz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda, Ekonomi Bakanlığımız ilgilendiği bu konuda Bakanlar Kurulumuzda aldığımız kararları uygulayacağız. Gümrük Birliği konusunda acelemiz yok. Bu konunun hızlanması gerekiyordu. Obama döneminde de anlaşma sağlanamamıştı. Trump döneminde de sağlanamamıştı." dedi.