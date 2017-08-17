Avustralya'da aşırı sağcı 'Tek Ulus' partisinin lideri Pauline Hanson, bazı Müslüman kadınlar tarafından giyilen burkayı yasaklamak için Senato'da yapılacak oturuma burkayla geldi. Hanson, siyah burkayla geldikten sonra yaklaşık 20 dakika boyunca her zamanki koltuğuna oturdu, konuşma için çağrıldığında ise burkayı çıkartıp; "Bunu çıkartmaktan çok mutluyum, böyle bir şey parlamentoda olmamalı" dedi.

Pauline Hanson bir açıklama yaparak "Yüzü tamamen kapatan kıyafetleri yasaklama ihtiyacı günümüz Avustralyası için önemli bir konuydu. Bir insan bere ya da şapka takıp Avustralya'da herhangi bir yere giderse, çıkartılmalı. Peki bir insan yüzünün tamamen kapattığında neden aynı tepki gösterilmiyor?" dedi.

Hanson, son yıllarda yaptığı İslami kıyafetler ve cami inşaasıyla ilgili karşıt eylemleriyle biliniyor.

Adalet Bakanı George Brandis ise Hanson'un "gösterisini" kınadı, ülkedeki azınlıklara hakaret etmemesi yönünde telkin verdi ve ekledi: "Hayır Senatör Hanson, burkayı yasaklamayacağız."

Burkayı yasaklama önerisi, Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde Senato'da oylanacak.

Pauline Hanson

Tek Ulus Partisi

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