İngiliz The Economist dergisi grubu bünyesinde ekonomik Economist Intelligence Unit (EIU) adlı kuruluşun “Dünyanın En Yaşanabilir Kentleri” listesinde bu sene de Avustralya’nın Melbourne kenti birinci geldi.

Üst üste yedinci kez birinci seçilen şehir 100 üzerinden 97.5 puan aldı.

Melbourne’u 97.4 ile Avusturya’nın Viyana, 97.3 puanla Kanada’nın Vancouver, 97.2 puanla Toronto ve 97.2 puanla da Calgary kentleri izledi. Avustralya’nın Adelaide ve Pert, Yeni Zelanda’nın Auckland ve Finlandiya’nın Helsinki kentlerini 10’ncu sırada Almanya’nın Hamburg kenti takip etti. Sıralamanın ilk beşine Kanada’dan üç şehrin girmesi dikkat çekti.

Araştırmanın en az yaşanabilir kentler listesinde mevcut iç savaş ve şiddet ortamı nedeniyle geçen yılki listeye benzer bir tablo ortaya çıktı. Suriye’nin başkenti Şam, aldığı 30,2 puanla 140’ıncı sırada yer alarak, ‘dünyanın en yaşanılmaz kenti’ seçildi.

38.7 puanla Bangladeş‘in Dakka, 36.6 puanla Libya’nın Trablus ve 36 puanla da Nijerya’nın Lagos kenti listenin sonlarında yer aldı. Raporda en yüksek puana sahip kentlerin genellikle gelişmiş ülkelerin orta nüfuslu şehirleri olmasıysa göze çarpıyor.

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