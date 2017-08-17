Yapılan bir anket sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, içlerinde ABD'nin müttefiklerinin de bulunduğu bazı ülkelerde dahil olmak üzere, birçok ülkede ABD Başkanı Donald Trump'tan daha güvenilir bir lider olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Her ülkeden 852 ile 2,464 arası rastgele seçilen yetişkinle yapılan Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, içlerinde 7 NATO üyesi Avrupa ülkesi ile Japonya ve Güney Kore'nin de bulunduğu ülkelerin vatandaşları, Putin'i dünyanın iyiliği için doğru olanı yapma konusunda daha güvenilir bir lider olarak görüyor.

Küresel olarak Putin'e güven oranı yüzde 40 seviyelerinde seyrederken, Trump'a güven ise yüzde 22 olarak belirtiliyor.

Avrupa ülkelerinden Türkiye, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Fransa, İtalya ve İspanya'da Vladimir Putin daha güvenilir bir lider olarak görülürken, İngiltere, Kanada, Hollanda ve Polonya'da Trump'a güven oranı daha yüksek seviyelerde.

ABD'nin uzun süreli müttefikleri Avustralya, Filipinler ve İsrail'de de Trump, dünya çıkarları için daha güvenilir bir lider olarak görülüyor.

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