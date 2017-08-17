Adalet Bakanı Gül, Alman mevkidaşıyla görüştü!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiği belirtildi.

İki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir havada seyrettiğinin belirtildiği açıklamada, Gül ve Maas'ın, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa süre içerisinde bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Türkiye dün Almanya'ya Adil Öksüz ile ilgili nota vermişti.