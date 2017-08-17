Trump’ın seçim kampanyası hakkında saldırgan haberler yapan Washington Post’u firmanın CEO’su Jeff Bezos’un satın almasıyla Amazon, 2015 yılı sonlarından itibaren Trump’ın öfkesini çekmeye başlamıştı. Tartışma, bu sabah Trump'ın "Amazo, vergisini ödeyen esnafa büyük zarar veriyor, bu da iş kayıplarına neden oluyor" tweeti sonrasında iyice kızıştı.

Bu mesaj Amazon hisselerinin aniden sert bir düşüşe geçmesine neden oldu ve birkaç dakika içerisinde firmanın piyasa sermayesinde 6 milyar dolar civarında bir düşüş yaşandı.

Yaşanan düşüş, 460 milyar doların üzerinde değere sahip olan Amazon için hayati anlam taşımıyor. Fakat, Trump’ın Amazon’u hedef almaya devam edeceğine dair artan endişeleri haklı çıkarıyor. Zira Trump’ın bu çıkışları, Amazon’un artan gücünü kısıtlamak için daha güçlü düzenlemelere ihtiyaç olduğuna dair homurdanmaların serpilmesine neden olmuştu.

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