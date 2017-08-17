Habertürk TV'nin haberine göre, Barcelona'da bir araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var. Silahlı 2 kişi bir restorana girdi. Bölge boşaltıldı. Polis kaçan sürücüyü arıyor. İspanya polisi terör saldırısı üzerinde duruyor.



İspanya İçişleri Bakanı, "En az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var" dedi.



TÜRK RESTORANINA GİRDİLER



Öte yandan Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.



İSPANYA BASINI: 2 ÖLÜ, 20 YARALI



Minibüs kalabalığın arsına daldı. İspanya basınına göre en az 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Polis vatandaşları bölgeden uzak durmaları için uyardı. Barcelona'da tren ve metro istasyonları kapatıldı.





Olay, İspanya'nın Barselona kentindeki turistik Las Ramblas bölgesinde meydana geldi.











— LA FM (@lafm) August 17, 2017