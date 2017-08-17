Barcelona'da terör saldırısı: 13 ölü, 100 yaralı

Habertürk TV'nin haberine göre, Barcelona'da bir araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var. Silahlı 2 kişi bir restorana girdi. Bölge boşaltıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barceleno'daki terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barcelona'daki terör saldırısıyla ilgili olarak İspanya Kralı 6. Felipe'ye gönderdiği taziye mesajında, olayda çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.







Polis kaçan saldırgan sürücüyü arıyor.





Barcelona'daki terör saldırısı sonrasında İspanya'da 3 gün yas ilan edildi. Barcelona'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi.





— Joaquim Forn (@quimforn) August 17, 2017

Başbakan Binali Yıldırım: İnsanlığı hedef alan her türlü alçak saldırıyı kınıyoruz.İspanyol basını, 2 şüphelinin de yakalandığını duyurdu. Polisle çatışan bir saldırgan öldürüldü. İspanyol Katalonya bölgesi polisi, Twitter'da bir adamı tutukladıklarını söyledi.Barcelona polisi ve Katalan yönetimi resmi olarak, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 15'inin durumu ağır. Saldırının ardından Eupen Grubu, Barcelona Havalimanı'nda yapılan grevi erteledi.Katalonya İç İşleri bakanı Joaquim Forn, ölü sayısını 13 olarak duyurdu.İspanya medyası Barcelona'daki saldırı ile ilgili Driss Oukabir isimli saldırganın fotoğrafını paylaştı.Oukabir isimli saldırgan Fransa'nın Marsilya şehrinden İspanya'ya gelmiş.

Fas'ta doğan Driss Oukabir 28 yaşında. Oukabir, Barselona merkezinden yaklaşık 25 km uzaklıktaki bir kasabadaki bir araç kiralama şirketinden beyaz Fiat marka minibüsü kiralamış. Polis kaynakları, Pasifik'te yaşayan yabancılar için verilen kimlik kartı NIE'ye sahip olduğunu söyledi. Öte yandan El Pais, Oukabir'in Katalonya'daki Figueres hapishanesinden 2012 yılında çıktığını yazdı.







İspanyol medyasının verdiği bilgiye göre Oukabir Facebook hesabında anti semitist paylaşımlar yapmış.



İspanyol basınından geçen haberlere göre, saldırıyla ilgili olduğu düşünülen bir araç daha bulundu.



AB BAKANI ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI KINADI



Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Barselona'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör belası karşısında İspanya halkının ve hükümetinin her zaman yanındayız."





— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 17, 2017

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Terör saldırısını kınıyoruzÖte yandan Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı. Restoranın ismi, Luna de İstanbul. Öte yandan polis "Restoranda rehine yok" açıklamasını yaptı.Barcelona Las Ramblas'taki saldırıyı gerçekleştiren araç, bir gazete büfesine çarpana kadar 1 km uzunluğundaki yolda hızla gitti. Marca gazetesinin iddiasına göre, polis kontrolünden bir kişi beyaz bir Ford Focus'la 10 kilometre kaçtı. Kaçan adam Sant Just Desvern'de bir çatışmada öldü.Katalonya'nın Bölgesel Başkanı Carles Puigdemont, Barcelona saldırısından sonra iki tutuklama olduğunu söyledi. Terör örgütü DEAŞ'ın propaganda haber ajansı Amaq, Saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini söyledi. Ajans, "Barcelona saldırısını düzenleyen DEAŞ askerleri, koalisyon ülkelerini hedef alarak bu saldırıyı gerçekleştirdi" dedi. ABD liderliğindeki koalisyonu referans gösterdi. Katalan polisi, daha önce bir gaz patlaması olarak bildirilen bir kişinin ölümüne ve birkaç kişinin yaralanmasına neden olan Barselona'nın yaklaşık 100 kilometre güneyinde Tarragona'daki küçük bir kasaba olan Alcanar'da gerçekleşen patlamayla bugünkü terör olayının birleştirildiğini söyledi.

La Liga'da yapılan maçlarda Barcelona'daki terör saldırısında ölenler için saygı duruşunda bulunulacak.







İSPANYA BASINI: 13 ÖLÜ



Minibüs kalabalığın arasına daldı. İspanya basınına göre en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Polis vatandaşları bölgeden uzak durmaları için uyardı. Barcelona'da tren ve metro istasyonları kapatıldı. İspanya basını saldırıda 100 kişinin yaralandığını duyurdu. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında, bir Belçikalı ve 3 yaşındaki bir çocuk bulunuyor. ZDF'nin haberine göre saldırıda en az 3 alman vatandaşı hayatını kaybetti.

Olay, İspanya'nın Barselona kentindeki turistik Las Ramblas bölgesinde meydana geldi.









— LA FM (@lafm) August 17, 2017

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