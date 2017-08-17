Habertürk TV'nin haberine göre, Barcelona'da bir araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var. Silahlı 2 kişi bir restorana girdi. Bölge boşaltıldı. Polis kaçan saldırganı arıyor. İspanya polisi terör saldırısı üzerinde duruyor.
Barcelona'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İspanyol basını, 2 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.
İspanyol basını: Polisle çatışan bir saldırgan öldürüldü. İspanyol Katalonya bölgesi polisi, Twitter'da bir adamı tutukladıklarını söyledi.
Barcelona polisi ve Katalan yönetimi resmi olarak, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 15'inin durumu ağır. Saldırının ardından Eupen Grubu, Barcelona Havalimanı'nda yapılan grevi erteledi.
— Joaquim Forn (@quimforn) August 17, 2017
İspanya medyası Barcelona'daki saldırı ile ilgili Driss Oukabir isimli saldırganın fotoğrafını paylaştı. Oukabir isimli saldırgan Fransa'nın Marsilya şehrinden ispanya'ya gelmiş.
İspanyol medyasının verdiği bilgiye göre Oukabir Facebook hesabında anti semitist paylaşımlar yapmış.
İspanyol basınından geçen haberlere göre, saldırıyla ilgili olduğu düşünülen bir araç daha bulundu.
İspanya İçişleri Bakanı, "En az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var" dedi.
AB BAKANI ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI KINADI
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Barselona'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör belası karşısında İspanya halkının ve hükümetinin her zaman yanındayız."
— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 17, 2017
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Terör saldırısını kınıyoruz
TÜRK RESTORANINA GİRDİLER
Öte yandan Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı. Restoran'ın ismi, Luna de İstanbul. Öte yandan polis "Restoranda rehine yok" açıklamasını yaptı.
Barcelona Las Ramblas'taki Saldırıyı gerçekleştiren araç, bir gazete büfesine çarpana kadar 1 km uzunluğundaki yolda hızla gitti.
Polis kontrolünden bir kişi beyaz bir Ford Focus'la 10 kilometre kaçtı. Kaçan adam Sant Just Desvern'de bir çatışmada öldü.
İSPANYA BASINI: 13 ÖLÜ
Minibüs kalabalığın arsına daldı. İspanya basınına göre en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Polis vatandaşları bölgeden uzak durmaları için uyardı. Barcelona'da tren ve metro istasyonları kapatıldı. İspanya basını saldırıda 80 kişinin yaralandığını duyurdu.
Olay, İspanya'nın Barselona kentindeki turistik Las Ramblas bölgesinde meydana geldi.
— LA FM (@lafm) August 17, 2017
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YORUMLAR 49
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Misafir 43 dakika önceEndişeyle izliyoruz felan diyenler hangi Avrupa ülkesi Türkiye'de terör saldırısı gerçekleşince böyle konuştu. Ya da İspanya aleyhimizde ne zaman açıklama yaptı bence bu tür olaylara insanca yaklaşmalı126
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Misafir 2 saat önceispanyol halkının yanındayız243
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Misafir 2 saat önceTerör örğütlerini besleyen onları kullanan hangi ülkeler var işe Allah onları helak etsin360