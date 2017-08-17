Habertürk TV'nin haberine göre, Barcelona'da bir araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var. Silahlı 2 kişi bir restorana girdi. Bölge boşaltıldı. Polis kaçan saldırganı arıyor. İspanya polisi terör saldırısı üzerinde duruyor.



Barcelona'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi.



2 ŞÜPHELİ YAKALANDI



İspanyol basını, 2 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.



İspanyol basını: Polisle çatışan bir saldırgan öldürüldü. İspanyol Katalonya bölgesi polisi, Twitter'da bir adamı tutukladıklarını söyledi.





Barcelona polisi ve Katalan yönetimi resmi olarak, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 15'inin durumu ağır. Saldırının ardından Eupen Grubu, Barcelona Havalimanı'nda yapılan grevi erteledi.





— Joaquim Forn (@quimforn) August 17, 2017

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 17, 2017

— LA FM (@lafm) August 17, 2017

İspanya medyası Barcelona'daki saldırı ile ilgili Driss Oukabir isimli saldırganın fotoğrafını paylaştı. Oukabir isimli saldırgan Fransa'nın Marsilya şehrinden ispanya'ya gelmiş.İspanyol medyasının verdiği bilgiye göre Oukabir Facebook hesabında anti semitist paylaşımlar yapmış.İspanyol basınından geçen haberlere göre, saldırıyla ilgili olduğu düşünülen bir araç daha bulundu.İspanya İçişleri Bakanı, "En az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var" dedi.Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Barselona'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör belası karşısında İspanya halkının ve hükümetinin her zaman yanındayız."Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Terör saldırısını kınıyoruzÖte yandan Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı. Restoran'ın ismi, Luna de İstanbul. Öte yandan polis "Restoranda rehine yok" açıklamasını yaptı.Barcelona Las Ramblas'taki Saldırıyı gerçekleştiren araç, bir gazete büfesine çarpana kadar 1 km uzunluğundaki yolda hızla gitti.Polis kontrolünden bir kişi beyaz bir Ford Focus'la 10 kilometre kaçtı. Kaçan adam Sant Just Desvern'de bir çatışmada öldü.Minibüs kalabalığın arsına daldı. İspanya basınına göre en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Polis vatandaşları bölgeden uzak durmaları için uyardı. Barcelona'da tren ve metro istasyonları kapatıldı. İspanya basını saldırıda 80 kişinin yaralandığını duyurdu.Olay, İspanya'nın Barselona kentindeki turistik Las Ramblas bölgesinde meydana geldi.

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