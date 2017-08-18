İspanya'da ikinci terör saldırısı girişimi

Reuters'in haberine göre; Katalan polis kaynakları Barcelona'daki saldırı ile bağlantılı olan bir kişinin basınçlı gaz tüpü ile patlama hazırlığındayken öldürüldüğünü söyledi.

Katalan acil servisi Cambrils'te polisin operasyonlarının devam etmesi nedeniyle insanların evlerinde kalmasını istedi. Polis, Cambrils'teki saldırının 'terör saldırısı' olduğunu ve saldırganların vurularak öldürüldüğünü doğruladı.

Barcelona'da dün bir minibüs kalabalığın arasına dalmıştı, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısını DEAŞ üstlenmişti.