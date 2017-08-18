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İspanya terör saldırısı
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İspanya'da ikinci terör saldırısı girişimi

CATALAN POLICE SAY THEY CONFIRM HAVE KILLED PERPRETATORS OF "TERRORIST ATTACK" IN CAMBRILS

18 Ağustos 2017 Cuma, 02:43:27 Güncelleme: 03:02:42

Reuters'in haberine göre; Katalan polis kaynakları Barcelona'daki saldırı ile bağlantılı olan bir kişinin basınçlı gaz tüpü ile patlama hazırlığındayken öldürüldüğünü söyledi.

Katalan acil servisi Cambrils'te polisin operasyonlarının devam etmesi nedeniyle insanların evlerinde kalmasını istedi. Polis, Cambrils'teki saldırının 'terör saldırısı' olduğunu ve saldırganların vurularak öldürüldüğünü doğruladı. 

Barcelona'da dün bir minibüs kalabalığın arasına dalmıştı,  13 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısını DEAŞ üstlenmişti.

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