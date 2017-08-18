Kanlı eylem turistlerin en yoğun olduğu dönemde ve şehrin en kalabalık caddesinde meydana geldi.

Kent sakinleri saldırıdan etkilenenlere yardımcı olmak için seferber oldu. Bazıları kan vermek için sağlık merkezlerine koştu bazıları ise araçları ile yardım elini uzattı.

Onlardan biri olan taksi şoförü Muhammed yaşananları anlattı: “Herkes tam olarak ne olduğunu bilmeden bağırıyordu. Çok korkmuşlardı. İsveçli turistleri aracıma aldım. Kızlarının bacağı, bir büfenin rafına çarptığı için yaralanmıştı. Olaylar yüzünden afallamışlardı. Aklıma geldikçe canım yanıyor.”

La Rambla Caddesi polis kordonuna alındı, turistler otellerine dönemeyince diğer işletmeler kapılarını açtı. Çevredeki oteller saldırıdan etkilenenlere ücretsiz hizmet sunmaya hazır olduklarını duyurdu.

Barcelona halkı büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Kent sakinleri, saldırıdan etkilenen İspanyollara ve turistlere ulaşım ve barınma konusunda kucak açtı.

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La Rambla

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