Mirror gazetesinde yayınlanan haberde, ABD istihbarat örgütü CIA'in bir saldırı olasılığına karşı iki ay önce İspanyol yetkilileri uyardığı iddiası yer aldı.

Uyarı, Londra Köprüsü, Finsbury Park'ı, Westminster Köprüsü, Nice, Berlin, Stockholm gibi Avrupa kentlerinde kamyonet ya da minibüs tarzı araçlarda sokakta yürüyen insanları hedef alan saldırılardan sonra geldi.

İspanya'nın yerel gazetesi El Periodico da, "CIA, iki ay önce Mossos yerel polisini Barcelona, özellikle Rambla bölgesi konusunda uyarmıştı.

İspanya'da "terör tehdidi" seviyesi Haziran 2015 yılında Tunus'ta gerçekleşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası en yüksek seviyenin bir altı olan 4'ncü seviyeye çıkarılmıştı.

2004 yılında Madrid'de gerçekleşen ve 191 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılar sonrası 200 operasyonun gerçekleştiği ve 700 radikal islamcının tutuklandığı bilgisi yer aldı.

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