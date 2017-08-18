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DÜNYA

Çin'de motosiklet sürücüsü yoldaki koca çukuru görmedi!

Çin'de kentin işlek caddelerinden birinde yolda bir anda büyük bir göçük meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü göçüğü fark etmeyip içine düştü

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:13:55 Güncelleme: 12:22:01

Çin'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntü telefonla fazla ilgilenmenin olumsuz sonuçlara yol açabileceğine kanıt niteliği taşıdı.

Kentin işlek caddelerinden birinde yolda bir anda büyük bir göçük meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü göçüğü fark etmeyip içine düştü.

TELEFONA BAKARKEN ÇUKURA DÜŞTÜ!

Olay anını güvenlik kamerasından izleyenler, sürücünün, elindeki telefona bakarken çukura düştüğünü anladı. Çapı 8 derinliği ise 2 metre olan çukurun içine düşen motosiklet sürücüsü şans eseri kazadan ufak sıyrıklar ile kurtuldu.

  • çin
  • Kaza
  • motosiklet
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