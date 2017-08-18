İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Avustralyalı Julian Cadman adlı bir çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Julian Cadman'ın babası Andrew Cadman, saldırıdan birkaç saat önce eşi Jom Cadman ve oğluyla telefonda konuştuğunu söyledi. Cadman, Las Ramblas bulvarındaki minibüs saldırısında eşinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak oğlu Julian'ın nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Eşi ve oğlunun, yeğenlerinin düğününe katılmak üzere Barcelona'da olduklarını aktaran Cadman, oğlunu aramak için bugün Sydney'den Barcelona'ya gideceğini söyledi. Cadman'ın aile dostları ise sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kayıp çocuğa ulaşmaya çalışıyor.

Julian Cadman

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