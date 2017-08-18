ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Julian Cadman İspanya'da kayıp
DÜNYA

İspanya'daki terör saldırısında 7 yaşında bir çocuk kayıp

Barcelona'da 13 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında Avustralyalı bir çocuğun kayıp olduğu duyuruldu

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:05:16 Güncelleme: 14:07:51

İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Avustralyalı Julian Cadman adlı bir çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Julian Cadman'ın babası Andrew Cadman, saldırıdan birkaç saat önce eşi Jom Cadman ve oğluyla telefonda konuştuğunu söyledi. Cadman, Las Ramblas bulvarındaki minibüs saldırısında eşinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak oğlu Julian'ın nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Eşi ve oğlunun, yeğenlerinin düğününe katılmak üzere Barcelona'da olduklarını aktaran Cadman, oğlunu aramak için bugün Sydney'den Barcelona'ya gideceğini söyledi. Cadman'ın aile dostları ise sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kayıp çocuğa ulaşmaya çalışıyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER