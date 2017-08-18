Çin, Hindistan'dan iki ülke arasındaki sınırı yasa dışı şekilde geçen askerlerini geri çekmesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanı Hua Çunying günlük basın toplantısında, Yeni Delhi yönetimi askerlerinin iki ülke sınırlarını ihlal ederek Pekin yönetiminin kontrolündeki bölgeye girmesine tepki gösterdi.

Donglang'ın tartışmalı bölge olmadığını belirten Hua, Hindistan hükümetine, İngiltere ile Çin arasında 1890'da imzalanan sınır mutabakatı anlaşmasını hatırlattı.

Hua, "Yasa dışı yollarla sınırı geçmek rahatsızlık oluşturuyor, mevcut durumu değiştiren Çin değil, Hindistan tarafıdır." diye konuştu.

Yeni Delhi yönetimine söz konusu askerlerini ve araçlarını koşulsuz geri çekmesi çağrısında bulunan Hua, mevcut durumun çözülmesinin iki tarafın mantıklı şekilde diyalog kurmasının ön şartı ve temeli olduğunu vurguladı.

Çin'in ulusal haber ajansı Şinhua da dün sınır sorunu üzerine "alay ve suçlama" içeren bir video yayınlamış, Hindistan'daki bir gazete ise görüntülere "Hintliler ırkçı Çin videosuna kızmadı, güldü" başlığıyla yanıt vermişti.

Çin'in Donglang ve Hindistan'ın Sikkim eyaleti arasındaki sınır hattı, Hindistan ordu güçlerince haziranda ihlal edilmeye başlandı.

Çin ve İngiltere arasında 1890'da yapılan anlaşmayla belirlenen sınır hattını ihlal eden Hint askerlerinin sayısı 400'ü aşmıştı.

Çin ve Hindistan arasında 3 bin 500 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. Hindistan'ı müttefiki Butan'dan ayıran vadinin Çin kontrolünde olması, Pekin-Yeni Delhi hattında sık sık gerginliğe neden oluyor.

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