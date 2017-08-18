Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Erbil'deki başkanlık konutunda gerçekleşen görüşmede, "tarafların terör örgütü DEAŞ'a karşı verdikleri mücadele, bölgedeki siyasi gelişmeler ve 25 Eylül'de yapılması planlanan referandum" konuları ele alındı.

Görüşmede Barzani, Votel ve beraberindeki heyete " ABD'nin referandum konusundaki endişe ve kaygılarını anladıklarını ancak Washington yönetiminden de Kürt halkının kaygılarını, karar ve iradelerini anlamalarını istediğini" söyledi.

"Terörle mücadelenin IKBY'nin öncelikleri arasında yer aldığını" kaydeden Barzani'nin, "referandum sürecinin kesinlikle terörle mücadeleye olumsuz etkisi olmayacağını vurguladığı" aktarıldı.

Öte yandan ABD'li Komutan Votel'in de Peşmerge güçlerinin Musul'u kurtarma operasyonunda Irak ordusuyla dayanışma içinde hareket ettiğini söylediği kaydedildi.

Votel'in Peşmerge güçlerinin oynadığı rolden övgü ile bahsettiği belirtildi.

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