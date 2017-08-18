Tweet atan Schwartz, Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin seçim kampanyası ekibiyle Rusya arasındaki bağlara ilişkin soruşturmanın bitmesinden önce istifa edeceğini öne sürdü.

"Trump’ın başkanlığı fiilen bitti. Yıl sonuna kadar görevde kalırsa şaşarım. Sonbaharda ya da daha öncesinde istifa edebilir" dedi.

"Trump’ın etrrafındaki çember ışık hızıyla daraldı. Trump istifa edecek ve Mueller ile Kongre ona seçenek bırakmadan zafer ilan edecek" ifadelerini kullandı. Eski FBI Başkanı Robert Mueller, ABDde Rusya soruşturmasını yürütüyor.

Silinen tweetlerinde Trump'ın üç çocuğu, Ivanka, Donald Jr and Eric'i de eleştirdi.

"Eric ve Donald Trump Jr, babalarının daha aptal versiyonları gibi. Ivanka ise, sahte ve imkan tanınan bir insan." dedi. Daha sonra tweetlerini sildi ve açıklama yaptı: "Dün, Trump'ın çocuklarını eleştirdim, bugün ise tweetleri sildim. Onları tanımam, yorumlarımı Trump odaklı tutmak istiyorum" dedi.

Trump’ın çok satan kitaplar listesine giren anı kitabı için Tony Schwartz, iş adamı Trump’la 18 ay geçirmişti. Schwartz geçen yıl seçim kampanyası sırasında, Trump ile iş ilişkisinden dolayı pişman olduğunu söylemişti. "Trump’a daha geniş bir ilgiye neden olduğum ve onun olduğundan daha çekici görünmesine katkı sağladığım için derin bir pişmanlık duyuyorum” demişti.

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Tony Schwartz

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