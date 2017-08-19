İspanya’da perşembe günü gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler, Barcelona’nın Katalunya Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı.



Gazete Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre dün İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Mariano Rajoy dahil binlerce kişi, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Hayatını kaybedenler anısına çiçek bırakan ve mum yakan vatandaşlar, alkışlar eşliğinde “Korkmuyorum” sloganı attı. Törende konuşan İspanya Kralı 6. Felipe, “Bu insanlar kurban ve basit suçlular bizi dehşete düşüremez. Tüm İspanya, Barcelona’dır. La Rambla tekrar herkes için var olmayı sürdürecektir” ifadesini kullandı.