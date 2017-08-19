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No tinc por! Barcelona'da teröre lanet

Tarihin en kanlı terör saldırılarından biriyle sarsılan Barcelona halkı, kurbanlar için Katalunya Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar, "No tinc por (korkmuyorum)" sloganları attı

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İspanya’da perşembe günü gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler, Barcelona’nın Katalunya Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Gazete Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre dün İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Mariano Rajoy dahil binlerce kişi, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.



Hayatını kaybedenler anısına çiçek bırakan ve mum yakan vatandaşlar, alkışlar eşliğinde “Korkmuyorum” sloganı attı. Törende konuşan İspanya Kralı 6. Felipe, “Bu insanlar kurban ve basit suçlular bizi dehşete düşüremez. Tüm İspanya, Barcelona’dır. La Rambla tekrar herkes için var olmayı sürdürecektir” ifadesini kullandı.

Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’nda Avrupa Birliği bayrakları yas için yarıya indirildi.


Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’nda Avrupa Birliği bayrakları yas için yarıya indirildi. Dünyadan da İspanya halkına destek için dayanışma mesajları anıtlarla verildi. ABD New York’taki Empire State binasında ve Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’ndeki ışıklar söndürüldü. Avrupa ve ABD basını da Barcelona saldırısını manşetlerine taşıdı.

Metro: Barcelona'da kan banyosu

Daily Express: Sokak ortasında öldürüldüler

Sun: Barcelona p.çleri

The Times: Kötülük yeniden sokaklarda

Le Figaro: DEAŞ bu sefer de İspanya'yı vurdu

La Repubblica: Teröristler Barcelona’nın kalbinde

Correio Braziliense: Rambla’yı terörle kana buladılar

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