Trump'a başkanlık seçimlerinde iki kez oy vermek istemenin bedeli ağır oldu. Geçtiğimiz salı günü sonuçlanan 56 yaşındaki Terri Lynn Rote, suçlu buldu. 21 Ekim’de tutuklanan sanığın iki senelik cezası şartlı tahliyeye çevrilirken 750 Dolar’da para cezası verildi.

8 Kasım’daki seçimlerde kendi yazılı olduğu sandıkta oy kullanan Rote daha sonra Des Moines seçim bölgesine giderek ikinci defa oy kullanmak isterken yakalanmıştı. Rote, Trump’ın seçimlerde hile yapılacak demesi üzerine ilk kullandığı oyunun Demokratların adayı Hillary Clinton’a yazılmasından korktuğu için yeniden oy kullandığını iddia etmişti.

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