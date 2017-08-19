Dunstan Law ve eşi Natasha Dobosz, evlerini satışa çıkardı ana yüksek maliyetli bu evi satamayınca, tanesi 2 Sterlin olan biletlerle internet üzerinden satma yoluna gittiler. 51 yaşındaki Marie Segar, 20 tane bilet alarak, 18. yüzyıldan kalma eve sahip olmak isteyenler arasında en şanslı kişi olduğunu, 6 yatak odalı evin yeni sahibi olarak ortaya koydu.

Ev sahipleri de ortaya attıkları bu fikirden kazançlı çıktı, çünkü internette satışa çıkardıkları biletler sayesinden 998 bin Sterlin kazandılar.

Evin yeni sahibi Marie Sager ise oldukça şaşkındı. "Şaka mı yapıyorsunuz? Şoktayım, konuşamıyorum. Daha önce hiçbir şey kazanmamıştım. Tek kazandığım şey 9 sterlinlik bir piyangoydu" dedi.

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