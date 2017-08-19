Rusya'da bıçaklı saldırı! 2'si ağır 8 yaralı

Rusya'nın kuzeyindeki Surgut bölgesinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 11.20'de gerçekleştirilen saldırıda saldırgan, yoldan geçen 8 kişiyi yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Polis saldırganı öldürdü.

— Darren Oatway (@DarrenOatway) August 19, 2017

Hükümet halkı sakin olmaya çağırarak, "vatandaşları ve medyayı tüm koşullar belirlenene kadar durumu değerlendirmek için güvenilir bilgi kullanmaya" çağırdı.

Moskova'nın 2.100 km kuzeydoğusunda yer alan Surgut, zengin petrol kaynaklarıyla biliniyor.

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