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Rusya'da bıçaklı saldırı!
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Son Dakika: Rusya'da bıçaklı saldırı! 2'si ağır 8 yaralı

Rusya'da bıçaklı saldırı! 2'si ağır 8 yaralı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:56:21 Güncelleme: 13:35:22 HABERTURK.COM

Rusya'nın kuzeyindeki Surgut bölgesinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 11.20'de gerçekleştirilen saldırıda saldırgan, yoldan geçen 8 kişiyi yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Polis saldırganı öldürdü.

Hükümet halkı sakin olmaya çağırarak, "vatandaşları ve medyayı tüm koşullar belirlenene kadar durumu değerlendirmek için güvenilir bilgi kullanmaya" çağırdı.

Moskova'nın 2.100 km kuzeydoğusunda yer alan Surgut, zengin petrol kaynaklarıyla biliniyor.

Ayrıntılar geliyor..

 

  • rusya
  • son dakika
  • Saldırı
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YORUMLAR 6
  • Misafir 8 dakika önce
    polis dediğin böyle olacak, kanun dediğin bunu mümkün kılacak
  • Misafir 12 dakika önce
    türkiyedede böyle anında yere indirecek güçlü polisler olmalı
  • Misafir 12 dakika önce
    bizde olsa saldırgan birde polisi öldürürdü üstüne birde kaçıp izini kaybettirirdi
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