Rusya'da bıçaklı saldırı! 2'si ağır 8 yaralı

Rusya'nın kuzeyindeki Surgut bölgesinde bıçaklı saldırı düzenlendi.
Yerel saatle 11.20'de gerçekleştirilen saldırıda saldırgan, yoldan geçen 8 kişiyi yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.
Polis saldırganı öldürdü.
— Darren Oatway (@DarrenOatway) August 19, 2017
Hükümet halkı sakin olmaya çağırarak, "vatandaşları ve medyayı tüm koşullar belirlenene kadar durumu değerlendirmek için güvenilir bilgi kullanmaya" çağırdı.
Moskova'nın 2.100 km kuzeydoğusunda yer alan Surgut, zengin petrol kaynaklarıyla biliniyor.
Ayrıntılar geliyor..
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YORUMLAR 6
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Misafir 8 dakika öncepolis dediğin böyle olacak, kanun dediğin bunu mümkün kılacak00
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Misafir 12 dakika öncetürkiyedede böyle anında yere indirecek güçlü polisler olmalı00
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Misafir 12 dakika öncebizde olsa saldırgan birde polisi öldürürdü üstüne birde kaçıp izini kaybettirirdi00