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Barcelona saldırısında yaralanan Türk'ün fotoğrafı yayınlandı
DÜNYA

Barcelona saldırısında yaralanan Türk'ün fotoğrafı yayınlandı

arselona'daki terör saldırısında yaralanan 33 yaşındaki Türk vatandaşı Emre Eroğlu'nun durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği açıklandı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:49:57 Güncelleme: 15:52:58 İHA

Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Barselona'daki terör saldırısında yaralanan vatandaşımız Emre Eroğlu'nun durumu ve morali iyi. Herkese selamı var." ifadeleri kullanıldı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barselona'daki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Emre Eroğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Barselona'daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Eroğlu ile telefonda görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Barselona'daki terör saldırısında yaralanan vatandaşımız Emre Eroğlu'nun durumu ve morali iyi. Herkese selamı var." ifadeleri kullanıldı.

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