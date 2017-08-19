Hindistan'da tren raydan çıktı! En az 10 ölü

Hindistan'ın Muzaffarnagar kentindeki, Khatauli tren istasyonu yakınlarında yerel saate göre 17.46'da tren kazası meydana geldi.
18477 Kalinga Utkal Express isimli - Puri'den Haridwar'a giden trenin, Muzaffarnagar kentinde bulunan Khatauli tren istasyonu yakınlarında 6 vagonu raydan çıktı.
— Qazi Faraz Ahmad (@qazifarazahmad) August 19, 2017
Muzaffarnagar baş tıbbi görevlisinin yaptığı açıklamaya göre, en az 10 kişi hayatını kaybederken 150 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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