ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hindistan'da tren kazası!
DÜNYA

Son dakika Hindistan'da tren raydan çıktı! En az 10 ölü

Hindistan'da tren raydan çıktı! En az 10 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir trenin 6 vagonu raydan çıktı. Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:08:33 Güncelleme: 17:37:41 HABERTURK.COM

Hindistan'ın Muzaffarnagar kentindeki, Khatauli tren istasyonu yakınlarında yerel saate göre 17.46'da tren kazası meydana geldi.

18477 Kalinga Utkal Express isimli - Puri'den Haridwar'a giden trenin, Muzaffarnagar kentinde bulunan Khatauli tren istasyonu yakınlarında 6 vagonu raydan çıktı.

 

Muzaffarnagar baş tıbbi görevlisinin yaptığı açıklamaya göre, en az 10 kişi hayatını kaybederken 150 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER