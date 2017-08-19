Filmde insanların ayrılık acısını zihinden silmek için bir teknoloji geliştiren şirket ve müşterileri konu alınırken, bilimsel araştırma ise ABD'de yapıldı.

California Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, bilim insanları bazı hatıraları silmeyi ya da zihinde daha da belirginleştirmeyi sağlayan bir sistem geliştirdi. Bazı seslerin hatıraları nasıl canlandırdığını inceleyen bilim insanları, “Bütün hafızayı silmeden belli hatıraları silebileceğiz. Böylelikle travma sonrasında sıkıntı yaşayanları rahatlatabiliriz” ifadesini kullandı.

Araştırmayı yürüten Jun-Hyeong Cho, “Günlük hayatımızda ihtiyacımız olan hafızayı koruyarak travma yaratan hatıraları ortadan kaldırabiliriz” dedi. Bilim dergisi Neuron’da yer alan makalede, Cho ekibiyle birlikte genetiği değiştirilmiş bir fare kullanarak onun beyin aktivitesinin nasıl değiştiğini takip etti. Cho, “Farelerin korkularını tetikleyen şeyi bulduk ve bunun beyinde nasıl bir yol izlediğini keşfettikten sonra çalışmaya başladık” dedi.

Korku duygusunun ortadan kalkmadığını sadece bastırıldığını dile getiren Cho’nun araştırması hakkında konuşan nörobiyoloji profesörü Peter Giese, “Henüz isabetli ve kesin çözüm hakkında konuşmak için çok erken” dedi.

Eternal sunshine of the spotless mind

Jim Carrey

Kate Winslet

Sil Baştan

Jun-Hyeong Cho