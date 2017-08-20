Irak, Telafer'i DEAŞ'tan temizlemek için operasyon başlattı

Irak Savunma Bakanlığı Irak ordusuna ait uçakların, DEAŞ'ın 3 yıldan uzun bir süredir elinde tuttuğu Telafer'e operasyon düzenlediğini açıkladı.

Irak ordusuna ait uçaklar, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer kentindeki sivillere "kendinizi şimdiden operasyon için hazırlayın" yazan broşürler atmıştı.

Telafer semaları üzerinden kent merkezinde mahsur kalan sivillere atılan broşürde, "Düşmanınız (DEAŞ), Musul'da ortadan kaldırıldı. Zaferi elde eden Iraklı güvenlik güçleri oldu. Gelecek operasyon, Telafer'in kurtarılması için yapılacaktır. Kendinizi şimdiden operasyon ve zaferler için hazırlayın." denilmişti.

Irak Melisi Göç ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Raad ed-Dehleki, başkent Bağdat'ta yaptığı açıklamada, Türkmen kenti Telafer'e düzenlenmesi planlanan askeri operasyonda 5 bin sivilin kaçabileceğini belirtmişti.

Irak Başbakanı Haydar el- İbadi ve bazı askeri yetkililer, bir süre önce Telafer operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı. Irak ordusundaki yetkililer, başlaması an meselesi olan Telaferoperasyonuna yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağını ifade etmişti.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

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