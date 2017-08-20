Terör örgütü DEAŞ'ın kana buladığı İspanya'da polis, 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak araştırmalarını saldırıdan bir gün önce patlama yaşanan bir ev ve kayıp bir imam üzerinde derinleştiriyor.

Barselona'da dehşet saçan saldırganların, saldırıdan önceki günlerde, evi olan Ripoll kasabasındaki caminin imamı Abdülbaki Es Satty, İspanyol polisinin soruşturmasında kilit rol oynuyor. Satty'nin Temmuz ayı içerisinde camideki görevini birdenbire bıraktığı belirtilirken, polis yetkilileri Barselona ve Cambrils'deki saldırıları gerçekleştiren hücrenin radikalleşmesinde 'kayıp imam'ın rol oynadığını düşünüyor.

Es Satty'nin görev yaptığı caminin başkanı Ali Yassine ise, kayıp imamın 3 aydır Fas'a dönmek istediğini söylediğini ve bundan sonra onu bir daha görmediğini belirtti. İmamın evinde arama yapan polis ise, Çarşamba günü Barcelona'nın güneyinde bir evde gerçekleşen patlamada Es Satty'nin ölmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Barselona ve Cambrils'de gerçekleşen araçlı saldırılar 14 kişinin hayatına mal olmuş, toplam 120'den fazla kişi de yaralanmıştı. Polis saldırıya karışan kişilerin tamamının Ripoll çevresinden olduğunu duyurmuştu.