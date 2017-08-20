Yemen'de Mart 2015'te çatışmaların başlamasından bu yana 8 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "Dünya İnsani Yardım Günü" nedeniyle yayımladığı rapora göre, Yemen'de 19 Mart 2015'ten 15 Ağustos 2017'ye kadar geçen süre zarfında ülkedeki şiddet olaylarında 8 bin 380 kişi hayatını kaybetti, 47 bin 741 kişi yaralandı.

Bunun sağlık kuruluşlarından elde edilen resmi rakamlar olduğu, gerçekte ölü ve yaralıların sayılarının daha fazla olabileceği ifade edilen raporda, en çok ölümün çatışmaların başladığı ilk yıl yaşandığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.