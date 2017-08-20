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DÜNYA

Esed: Savaş devam ediyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, 6 buçuk yıldır devam eden iç savaşta zafer işaretleri olsa da savaşın halen devam ettiğini söyledi

20 Ağustos 2017 Pazar, 15:33:02 Güncelleme: 15:35:59 İHA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, ordusunun direnişçileri henüz yenilgiye uğratmadığını ve savaşın devam ettiğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "6 buçuk yıldır süren iç savaşta zafer işaretleri olsa da, savaş devam ediyor" ifadelerini kullanarak, zafer hakkında konuşmanın mümkün olduğunu söyledi. Esed, müttefiklerinin siyasi, askeri ve ekonomik desteğinin savaşta avantaj sağladığını, savaşın kayıp ve yüklerini azalttığını ifade etti.

Esed, Rusya arabuluculuğuyla yapılan bölgesel ateşkes anlaşmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunların ayaklanmalara son vereceğini savundu.

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