İspanya'nın Barselona kentinde yaşanan terör saldırısının ardından annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve kendisi de kaybolan 7 yaşındaki Avustralyalı çocuk Julian Cadman'dan kötü haber geldi.

İspanyol kayıp kişiler bürosu, Cadman'ın Las Ramblas caddesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Saldırının ardından 7 yaşındaki Julian Cadman'ın kayıp olduğu haberi sosyal medyada yayılmıştı. Baba Andrew Cadman, saldırıdan birkaç saat önce eşi ve oğluyla telefonla konuştuğunu söylemiş ve oğlunu aramak için Barselona'ya gideceğini belirtmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Barselona'nın en işlek caddesi olan Las Ramblas'da bir minibüsle gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 120 kişi de yaralanmıştı.