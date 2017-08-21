Ankara-Berlin hattında yaşanan gerilim gün geçtikçe dallanıp budaklanmaya devam ediyor. Almanya'da Eylül ayında yapılacak seçimler yaklaşırken Alman hükümetinden gelen Türkiye'ye yönelik gelen eleştirilerin de tonu yükselmeye devam ediyor.

Alman gazeteci Deniz Yücel, Büyükada'da tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ve Gümrük Birliği tartışmaları ile ilgili yaşanan gerilimlerin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bültenle İspanya'da gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Doğan Akhanlı ile ilgili konuştu.

Hem Alman hem Türk vatandaşlığı bulunan Akhanlı'nın gözaltına alınmasını eleştiren Merkel, Türkiye'nin Interpol'ün yakalama kararlarını kötüye kullandığını savundu.

Merkel, "Bu doğru değildi ve İspanya onu serbest bıraktığı için çok memnunum. Interpol gibi uluslararası kurumları bu tür amaçlar için suistimal edilemez. Akhanlı'nın dosyası maalesef çok sayıda vakadan biri. İşte bu yüzden kısa süre önce Türkiye politikamızı büyük oranda değiştirdik. Çünkü Erdoğan'ın bunu yapması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Doğan Akhanlı, Cumartesi günü Türkiye'nin hakkında çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle İspanya'da gözaltına alınmıştı. Pazar günü serbest bırakılan Akhanlı, İspanya'nın Türkiye'nin iade talebiyle ilgili kararı kesinleşene kadar İspanya'yı terk edemeyecek.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de konuyla ilgili konuşarak, Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesini ve Almanya'nın sürece dahil edilmesini istedi.

Türkiye doğumlu olan Akhanlı, Türkiye'de siyasi nedenlerle iki yıl hapis yattıktan sonra 1990'lı yılların başında Almanya'ya kaçmıştı. 2010'da Türkiye'ye dönen Doğan Akhanlı, 1989'da bir döviz bürosu soygununa karıştığı iddiasıyla tutuklanmış ancak sonrasında delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.