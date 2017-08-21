'Ulchi Özgürlük Koruyucusu' adı verilen ve Kuzey Kore'nin tepkisini çeken, her yıl yapılan askeri tatbikatta genellikle bilgisayar simülasyonu kullanılıyor.

ABD'nin 17 bin 500 askerinin, Güney Kore'nin 50 bin askerinin katıldığını belirttiği tatbikatların 11 gün sürmesi bekleniyor.

Tatbikatta tank manevraları ve gerçek cephane ile atışların yapılmayacağı, askerlerin bilgisayar simülasyonları ile karar verme yeteneklerini test edeceği belirtiliyor. ABD ve Güney Kore tatbikatların savunma amaçlı olduğunu vurguluyor.

Kuzey Kore ise tatbikatların bir işgal provası olduğu görüşünde... Tatbikatların Kore Yarımadası'ndaki durumu daha da kötüleştirebileceği vurgulandı ve 'kontrol edilemez nükleer savaş' uyarısı yapıldı.

Resmi yayın kuruluşunda, "Umursamazca davranışlar durumu kontrol edilemez bir nükleer savaş aşamasına doğru götürüyor" dendi.

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